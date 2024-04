MADURO SOSTIENE QUE A MARADONA LO MATARON Y ANTERIORMENTE LE PIDIÓ MUDARSE A VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro comentó en un podcast desde el Estadio Monumental de Caracas, el líder izquierdista aventuró que a Diego Maradona lo mataron en una “operación” que buscaba que el fascismo llegara al poder.

Sostuvo que le recomendó al astro que se fuera para su país, porque allí lo cuidarían, y vinculó su teoría con el posterior intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Maduro primero se sacó el reloj que llevaba puesto en su muñeca izquierda y contó que se lo había regalado Maradona:

“Hay algo siempre inolvidable. Está vinculado a este reloj que tengo aquí, que me lo pongo siempre para que me dé suerte. Es un reloj marca Hublot. Mi reloj Hublot, que me regaló Diego Armando Maradona, el Diez. Aquel día del cierre de campaña electoral para las presidenciales de 2018, que fueron un domingo, 20 de mayo.

Me lo regaló un jueves 17 de mayo. Se lo quitó y me lo puso. Y yo cuando estoy con este reloj... yo siento a nuestro querido amigo, nuestro gran amigo, de la Argentina el mejor amigo, Diego Armando Maradona, que está con nosotros”.