EL DIPUTADO CARLOS ZAPATA CONTINÚA SUMANDO DENUNCIAS

El legislador explicó que los tributos obtenidos por la fabricación y venta de cigarrillos constituyeron un ingreso grande coparticipable. Se trata de la base imponible para la determinación del Fondo Especial del Tabaco, fundamental para la actividad de 7 provincias.

Indicó además que 1800 productores cultivan tabaco y 108.000 salteños viven de la actividad.

“En 2017 irrumpieron empresas de capitales nacionales, que en ese momento tenían un 5% de participación en las ventas, estas empresas subieron al 40% su participación en el mercado vendiendo un cigarrillo barato. Fueron judicialmente a solicitar la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo. Estas empresas concentran una venta de 700 millones de paquetes al año y no pagan 250.000 millones de pesos anuales. Se trata de tributos coparticipables”, señaló Cornejo.

Cabe aclarar que dicho impuesto no es exclusivo de Argentina, es que los Estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud estuvieron de acuerdo con establecerlo. El fin, elevar el precio del cigarrillo para desalentar el consumo y aumentar las arcas de los países.

“En 2023, 25.000 millones de pesos no ingresaron al Fondo Especial del Tabaco, y 9500 millones no entraron a la provincia. Si uno analiza el fundamento de los jueces no encuentra un motivo racional, pensamos que en el intelecto de estos jueces hay millones de razones”, disparó Cornejo, y continuó: “Lo más extraño es que Carlos Zapata ha justificado, avalado y defendido a estas empresas, alegando que el tributo es anticonstitucional. Justifica, entonces, que no vengan fondos para Salud, obras, Educación y demás”.

Para el representante de Güemes, también es extraño que Zapata haya convalidado públicamente los fallos judiciales y los haya legitimado, a tal punto que, incluso, su acción va en contra de la modificación que prevé la Ley Bases en cuanto a los tributos de los cigarrillos a fin de establecer igualdad entre las empresas.

FUENTE: FM Aries.