SUSTO: LA PICÓ UN ALACRÁN ARRIBA DE UN COLECTIVO EN TARTAGAL

Durante la jornada del día miércoles se vivió una situación aterradora cuando una pasajera del transporte público de la ciudad de Tartagal en el momento que ascendía para dirigirse a la escuela de su hija fue picada por un alacrán.

"Esto sucedió en el 1B, en el 13 de Junio. Dentro del colectivo, subiendo. Me senté, estaba dando la vuelta y pensé que era una hormiga y cuando me sacó la zapatilla, me agarró el alacrán".

La mujer entre lágrimas y dolorida contó lo vivido. "Sentí la picazón y el chofer me trajo, me dejó tirada y se fue".

Según explicó, el Chofer le ofreció agua y un perfume para que se aplicara. "Sigo esperando los resultados porque tengo diabetes. Estaba en observación. Me falta el aire. El chofer me decía que ya estaba en la zapatilla" se lamentaba la pasajera.