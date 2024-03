NACIÓ EN CHACO Y RECHAZÓ A LA SELECCIÓN DE FRANCIA PARA JUGAR EN LA ARGENTINA: EL ARQUERO ELEGIDO POR SCALONI

Walter Benítez cumplirá el sueño de su vida: atajará en el arco de la Selección argentina. Lionel Scaloni quiere verlo en acción con Albiceleste, por lo que lo mandará a la cancha desde el arranque en el partido amistoso ante Costa Rica, el segundo de la doble Fecha FIFA de marzo. Nacido en Chaco hace 31 años, Benítez deslumbró en su paso por Francia y Didier Deschamps, entrenador del combinado galo, intentó seducirlo, pero el arquero eligió esperar su chance en Argentina. Y se le dio.

“Atajar en la Selección sería el cielo: es mi objetivo personal y profesional”, decía Benítez en el 2020, antes de su primera convocatoria al combinado celeste y blanco. Sin embargo, el llamado se haría esperar: a pesar de sus grandes actuaciones, el hoy jugador del PSV Eindhoven, de Países Bajos, sería citado al seleccionado argentino recién en mayo de 2023.

La Selección de Francia lo quiso en su arco

El Mudo, como le dicen, mostró un enorme nivel en el Niza, club en el que se mantuvo durante seis temporadas y donde fue figura en varios partidos. Incluso llegó a ser tendencia mundial en un encuentro ante el PSG en el que le atajó un penal al uruguayo Edinson Cavani.

Por eso, y luego de que se nacionalizara francés en 2021, Didier Deschamps lo tuvo en la mira para convocarlo. Pero el chaqueño siempre tuvo en claro que quería defender el arco albiceleste. “Como no jugué con la Selección argentina existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar con la Selección de mi país”, declaró.

Paraguay también intentó tenerlo en su Selección

En su paso como DT de la Selección de Paraguay, en 2021, Guillermo Barros Schelotto se comunicó con Benítez, que tiene abuelos paraguayos, para nacionalizarlo y sumarlo a la Albirroja. “Me contactó Guilermo en su momento, que había un interés, estaban tratando de ver el tema de los papeles para ver si se puede, pero a hoy en día no pasó nada. Es otra cosa que evaluaremos”, reconoció.

De hacer los goles a evitarlos: era delantero y a los 9 años se enamoró del arco

Nacido en General San Martín, Chaco, el 20 de enero de 1993, Walter Daniel Benítez dio sus primeros pasos en el fútbol en su pueblo, general San Martín, a 120 kilómetros de la capital chaqueña, Resistencia. En ese entonces, cuando jugaba con sus amigos en el barrio, era delantero. Sin embargo un día todo cambió. “Empecé como delantero, pero el día en que fui al arco me hizo un clic. Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto y disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero”, relató hace tiempo en La Nación.

Ya encaminado bajo los tres palos, se formó como arquero en el Club Quilmes de la mano de Marcelo Pontiroli. Debutó como profesional en el Cervecero el 15 de abril de 2014 en un triunfo por 3-1 ante Vélez correspondiente al Torneo Final 2014, con Ricardo Caruso Lombardi como entrenador.

Tras 51 partidos disputados con la camiseta de Quilmes emigró a Europa en junio de 2016 para jugar en el Niza, de la Primera División de Francia, donde atajó en 188 partidos y mantuvo la valla invicta en 55 oportunidades.

En junio de 2022, después de seis años en Francia, llegó con el pase en su poder al PSV Eindhoven, equipo con el que firmó hasta 2025.

Benítez esperó con ansias su convocatoria a la Selección Argentina luego de representar al Sub 20 en el Sudamericano disputado en el país en 2013 y de elevar su nivel en los clubes en donde jugó. Llegó incluso a mostrar su fastidio de manera pública, en redes sociales, tras no formar parte de la lista que Scaloni dio a conocer para los amistosos con Alemania y Ecuador jugados en octubre de 2019, en momentos en que atravesaba su mejor momento en Francia. Un puñado de minutos después de conocerse la lista, escribió en su cuenta de Twitter: “Sin comentarios”.

Antes, en la previa de los Juegos Olímpicos de Río 2016, estuvo entre los preseleccionados pero finalmente una lesión lo marginó del corte final.

El llamado de Lionel Scaloni

En mayo de 2023 Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la gira de la Selección argentina por Asia en el mes de junio para los partidos de la Selección argentina contra Australia e Indonesia. Esa fue la primera convocatoria para Walter Benítez, que no pudo sumar minutos en ese entonces.

En noviembre estuvo entre los citados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, contra Uruguay y Brasil, pero tampoco ingresó. Finalmente ante Costa Rica tendrá su tan esperado debut con la celeste y blanca.