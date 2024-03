GUILLERMO FRANCELLA HABLÓ SOBRE LAS MEDIDAS DE GOBIERNO DE JAVIER MILEI: “ERAN MÁS QUE NECESARIAS”

Guillermo Francella opinó sobre el gobierno de Javier Milei y las medidas que tomó el presidente durante sus primeros 100 días de gestión. “¿Cómo estás viendo el país?”, le consultó Eduardo Feinmann al aire de Radio.

“Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”, reveló el actor.



En cuanto a los cambios en materia de economía, sumó: “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, explicó. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, concluyó.