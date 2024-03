CRISTINA FIORE: "LOS COMEDORES CUBRÍAN $250 POR CHICO HOY ESE VALOR SE DUPLICÓ"

La Ministra de Educación Cristina Fiore, dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre diversos puntos como: La copa de leche, los vouchers educativos, el incentivo docente, comedores educativos, hora extendida y la suspensión de políticas socioeducativas.

Mencionó que realizaron dos cartas documentos, la primera dirigida al Ministro Caputo y la otra a la Ministra de Capital Humano y la contestaron hace muy poco tiempo haciendo alusión a que desconocían sobre el incentivo docente.

Nosotros consideramos que es un derecho que tiene el docente y es una obligación de la Nación el incentivo docente

Voucher Educativo: ¿Es positivo? ¿Quiénes pueden acceder?

Sobre el voucher educativo explicó que es una "buena noticia" pero el voucher tiene muchos requisitos y exigencias por el cual solo muy pocas personas pueden beneficiarse.

Primero deben ser colegios que estén subvencionados por el Estado en más de un 75%; la cuota no debe superar los $52.000; el grupo familiar no debe ganar más de $1.400.000; la cobertura es solo del 50% de la cuota.

"Yo advierto que en el Gobierno Nacional le falta ver el global de la educación. El Presidente en ningún momento menciona a la Educación en los puntos del Pacto de Mayo", mencionó la Ministra.

Explicó que no les ingresa incentivo docente, conectividad, infraestructura, ni comedores.Todo es incertidumbre, "esto no nos permite planificar a futuro, ya que no me dicen no pero no me ingresan fondos".

¿Qué sucedió con la Copa de Leche?

En cuanto a la Copa de Leche, hizo mención a que a fines de Abril estaría regularizada la cuestión de la copa de leche.

Sobre los comedores, hizo especial énfasis en que son muy importantes, actualmente hay más de 800 comedores, "desde Nación no ingresó nada y se está haciendo cargo la provincia".

Hasta el año pasado los comedores se cubrían en un $250 más o menos por chico. Hoy se duplicó ese valor y lo seguimos trabajando para incrementarlo porque sabemos que hoy no es nada. En el presupuesto provincial pasamos de cuatro mil millones a once mil millones en inversión para los comedores escolares

Suspensión del convenio en el área de políticas Socioeducativas

En cuanto al anuncio de la suspensión del convenio previamente acordado con el gobierno nacional, específicamente desde el área de Políticas Socioeducativas que tenía como objetivo la implementación de un sistema de monitoreo externo encargado de supervisar el desarrollo y la efectividad del plan provincial de Nutrición y Educación Alimentaria.

Cristina Fiore mencionó que era muy positivo ya que estaba integrado por profesionales como nutricionistas, contadores y personas que conozcan el terreno.

En Nación detectaron muchos comedores que eran fantasmas y de ahí se conversó para llegar a un sistema de monitoreo que permita evaluar si las políticas públicas que se realizan en los comedores verdaderamente valen la pena o si hay que hacer correcciones

¿Continúa la hora extendida en las escuelas?

Desde la Secretaría de Educación reconoció un monto que debían mandar a provincia, pero decidieron mandar la mitad por lo que frente a esto resolvieron que la hora extendida sacamos una suspensión y lo que hacemos ahora es realizar una nueva evaluación.