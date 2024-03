25 DE MARZO: DÍA DEL TRABAJADOR DE PRENSA

Cada 25 de marzo se conmemora el Día del Trabajador de Prensa en la República Argentina, tras establecerse en 1944 el Estatuto del Periodista Profesional, impulsado por Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Esa norma se convertiría en la Ley Nº 12.908, sancionada y promulgada en diciembre de 1946, con plena vigencia en la actualidad.

También en esta fecha se reconoce el trabajo de las redacciones, radios y canales, a quienes escriben, diseñan, fotografían, editan, corrigen, diagraman, titulan, informan, analizan y opinan, sin olvidar el rol social de la tarea que realizan los comunicadores.

A su vez, se recuerda al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, secuestrado y asesinado por un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas el 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe, mientras echaba las primeras copias de la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires, que fue emboscado, atacado y acribillado a balazos.



EL CONTEXTO ACTUAL: NADA QUE FESTEJAR

Ahora, en el año 2024, no hay nada para festejar en este Día del Trabajador de Prensa de la República Argentina, porque los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Télam con sus corresponsalías, la Televisión Pública, y Radio Nacional con su emisora central y 49 filiales en todo el país, viven horas de angustia e incertidumbre ante el anuncio de inminentes despidos y el cierre de sus fuentes de trabajo, que está a punto de poner en práctica el Gobierno Nacional.

Tampoco es posible realizar un festejo cuando miles de trabajadores de prensa de empresas privadas de medios gráficos, electrónicos, radiales y televisivos pagan salarios que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta alimentaria básica familiar.

En este día es necesario y oportuno transcribir algunas líneas de Rodolfo Walsh en su carta del 25 de marzo de 1977. Decía el autor de “Operación Masacre” :

“En la política económica de ese gobierno (de la dictadura cívico militar) debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 %, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 %, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 % y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”.