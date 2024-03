ANUNCIAN SEIS DÍAS SIN BANCOS EN TODO EL PAÍS

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todos los bancos del país estarán cerrados durante seis días a partir del jueves 27 de marzo del 2024. En este contexto, es importante que te anticipes con tus trámites o extracciones para evitar problemas durante esa semana.

El motivo es la Semana Santa de seis días que habrá este año, ya que se une con el feriado del 2 de abril mediante un puente turístico. Los bancos abrirán sus puertas por última vez en marzo el miércoles 26 y retomarán las actividades recién el miércoles 6 de abril.

Si bien el Jueves Santo no es considerado feriado, sí es un día "no laborable" en el calendario oficial y por eso no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país.