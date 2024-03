ROBARON A MAICOL Y SU FAMILIA OFRECE UNA RECOMPENSA PARA QUE REGRESE A CASA

Una familia está teniendo los peores días ya que malvivientes robaron su perro en el barrio Fraternidad durante la tarde del lunes.

El dueño contó que Maicol salió de la casa, pasó un hombre en bicicleta, tomó al perro y se lo llevó como si nada. Ahora toda su familia lo busca desesperadamente, compartieron que el can está criado como un pequeño, no come cualquier cosa, tiene cuidados especiales.

Ante cualquier información comunicarse al 3872 53-4858. La familia ofrece una recompensa.