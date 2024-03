ACCIDENTE AV. PARAGUAY: KAREN NECESITA DE MANERA URGENTE DADORES DE SANGRE

En la madrugada de este domingo, un conductor que manejaba alcoholizado embistió a 10 jóvenes que salían de un boliche y tres de ellos murieron. Además, hay otros siete que permanecen internados en grave estado. Las víctimas fatales fueron identificadas como Florencia Acosta, Sergio Veisaga y Nahuel Braian Digan.

Su hermana dialogó con el programa UnNuevoDía y TodoSaltaNoticias y entre lágrimas pidió que salteños se acerquen hasta el Hospital San Bernardo y donen sangre para Karen quien en estos momentos está luchando por su vida.

Su hermana relató que Karen no podía respirar porque se le quebraron dos costillas, “está peleando por su vida, tiene un hematoma en la cabeza, se le reventó un pulmón, tiene fractura de costilla y entró en coma porque no respira por sí sola. Si sobrevive tendrá secuelas, no sabemos si volverá a caminar o escuchar”.

Maira, hermana de Karen, también relató que en el día de ayer cuando la policía da con sujeto quien manejaba, les dijeron que "en tres meses sale, paga y en tres meses sale".

Ante la la bronca e impotencia familiares decidieron realizar una marcha pidiendo "Justicia" durante la jornada de este lunes hacia Ciudad Judicial.

Lo único que pido es justicia por mi hermana y por todos, espero que pague por lo que hizo como se debe y que no lo dejen salir. Vayan a donar sangre, se los pido de todo corazón.

Para colaborar con la familia con los gastos de la internación entre otras cosas que necesitan con urgencia pueden hacerlo de la siguiente manera: ALIAS: soledad.701.marin