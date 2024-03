EL GOBIERNO GARANTIZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SECTORES VULNERABLES

El Gobierno de la Provincia continúa con su compromiso de contener a los más vulnerables ante la crisis económica que atraviesa el país. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ente Regulador de Servicios Públicos firmó un convenio para otorgar descuentos, bonificaciones y exenciones en facturas eléctricas o de agua.

Con este convenio rubricado por el Ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi y el presidente del Ente, Carlos Saravia se busca desarrollar planes y programas para la regularización de conexiones domiciliarias de servicios públicos en toda la Provincia, garantizando acceso a los sectores vulnerables y a los que a la fecha no integran el conglomerado de usuarios y revisten el carácter de potenciales usuarios por diversas causales.

También se desarrollarán acciones conjuntas para extender los servicios públicos donde estos no existan o no se presten en las condiciones de calidad y protección del interés de los usuarios, y en particular de los más vulnerables. En tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social se articulará con el Ente la posibilidad de brindar subsidios a vecinos carenciados y titulares de comedores o merenderos en las facturas de energía eléctrica con un porcentaje que se determinará luego de un abordaje social.

El Ministro Mario Mimessi destacó “Con este convenio se busca estudiar alternativas para flexibilizar y agilizar el acceso y la conexión a los servicios públicos esenciales para familias vulnerables. Además, buscamos promover el desarrollo de actividades educativas, culturales, y científicas, como así la investigación en cuestiones de interés común”.

Por su parte, Saravia sostuvo que a partir de esta firma se pretende articular políticas que garanticen el derecho a la accesibilidad de los servicios de agua potable y energía eléctrica a mucha gente vive en asentamientos y necesita que le lleguen los servicios para mejorar su calidad de vida.

Además, agregó: “Ante el incremento constante de las tarifas por el proceso inflacionario, se debe trabajar en conjunto para poder otorgar descuentos y bonificaciones a los sectores más vulnerables de la sociedad salteña”.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación