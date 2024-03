SE DESPRENDIÓ EL CIELORRASO DEL JARDÍN DE UNA ESCUELA

Sobre la calle Francisco López al 1600, cerca de las avenidas Yrigoyen y Tavella se encuentra la Escuela Provincia de Buenos Aires y en el día de ayer las clases se vieron afectadas por la caída del cielorraso en el jardín del establecimiento educativo.

El director del establecimiento y docente José Víctor Medina dialogó con Aries sobre lo sucedido, si bien llevó tranquilidad a los padres planteó al Gobierno de la Provincia modificar el calendario escolar con el fin de darle tiempo a las refacciones en los establecimientos escolares.

“No hay actividades, se humedeció el cielorraso (que es de yeso) y eso se vino abajo, por la cuestión de la humedad”, manifestó el directivo en alusión a lo que pasó en el aula donde funciona el jardín de infantes al que asisten en ambos turnos alrededor de 100 niños y niñas. Según referenció, la causa habría sido la falta de desagüe en las canaletas.

El área de Infraestructura del Ministerio de Educación se comprometió en la jornada de este martes a hacer la evaluación de las condiciones edilicias para avanzar con los trabajos.

Por este hecho, el jardín de infantes no comenzó el ciclo lectivo y el nivel primario no sufrió modificaciones ya que se logró acondicionar los espacios para no afectar el desarrollo de las clases, concluyó José Víctor Medina en Aries.