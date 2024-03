UN ACTOR SALTEÑO SERÁ PARTE DEL ELENCO DE UNA NOVELA EN EL CANAL DE LAS ESTRELLAS

Anoche, a las 21.30, Las Estrellas TV estrenó la producción de Televisa Univisión "Marea de pasiones", con las actuaciones estelares de Oka Giner y Matías Novoa y los roles antagónicos de Alejandro de la Madrid y Margarita Muñoz.

Le enviaron el casting para uno de los protagonistas del elenco juvenil de "Mar de pasiones", pero no quedó por sobreedad para interpretar a alguien de 18 años. Luego para hacer de un policía, en el que no resultó favorecido. "Pero me querían seguir viendo, porque les gustaba mi perfil -y mi actuación supongo- y me llamaron para otro casting: el del agente de investigación Venegas. Yo trabajo en una agencia que vende motos Harley Davidson usadas. Entonces salí del trabajo y me fui a una tienda que vende ropa de policías y militares, y me compré el atuendo de un policía ministerial. Llegué a mi casa y grabé mi casting", relató el salteño al medio El Tribuno.

Jorge Luis dijo que había constatado dos verdades en su carrera actoral: que ayudan la perseverancia y el olvido. "Aprendí a hacer el casting, terminarlo y olvidarme de él, porque si uno se queda prendido pensando: '¿Me van o no me van a llamar?' se vuelve loco y en esta carrera hay que ser perseverante, porque puedes tener suerte de hacer tu primer casting y saltar a la fama, o hacer 200 hasta que te toca, pero si tienes la mente fija en un objetivo: que es llegar a algún lado, trabajás y nunca bajás los brazos, porque en esta carrera también te dicen muchas veces que no", reflexionó.

Pasadas dos semanas, escuchó del otro lado del teléfono la esperada buena nueva: "Oye, ¿qué crees? Te quedaste en ese personaje". Añadió que había firmado por cinco episodios con la posibilidad de que el personaje crezca durante la novela, porque el guion se va escribiendo a medida en que lo van grabando.

Acerca del trabajo en Televisa Univisión comentó: "Son muy ágiles. Se llega, te cambias, te maquillan, vas al set y te ponen el micrófono. Se ensaya, se marcan las cámaras y se graba. No hay como chance de repetir mucho las tomas, es llegar con tu texto y escena aprendidos, hacer lo que te piden y ya está", compartió.