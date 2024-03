FALLECIÓ ANGÉLICA LUEGO DE SER ABANDONADA POR SU FAMILIA EN EL HOSPITAL MILITAR

El 5 de febrero, se conoció la historia de Angélica Vargas, una abuela de 82 años, que fue abandonada por sus familiares en el Hospital Militar, aparentemente por una interna familiar.

Una usuaria de Facebook fue quien dio la triste noticia que se viralizo rápidamente, “hoy a la 2:45 am partió al cielo, hoy ya descansa en paz, su corazón dejo sufrir tanta indiferencia de su FLIA. Hoy me queda darles gracias a ella y a Dios por haberme permitido entrar a su vida y no sentirse sola y haber podido acompañarla hasta su último suspiro”.

Fueron los médicos, enfermeros y salteños solidarios quienes se encargaron de darle mucho amor y cuidado en sus últimos momentos de vida, es a todos ellos a quienes hay que agradecer tanta bondad entre tanta crueldad.