UNA FAMOSA AEROLÍNEA DECIDIÓ PESAR A LOS PASAJEROS ANTES DE SUBIR AL AVIÓN Y ESTO CAUSÓ CRÍTICAS EN REDES

De acuerdo a la comunicación oficial, los pesajes iniciales serán voluntarios y se llevarán a cabo para determinar exactamente qué tan cargados están los aviones.

Dicha información, confirman los especialistas, puede ayudar a determinar la eficiencia del combustible de los aviones.

Las aerolíneas económicas trabajan con márgenes muy bajos en muchos vuelos, lo que significa que la diferencia entre uno con ganancias y otro con pérdidas puede determinarse por el peso del avión y la cantidad de combustible extra que se debe utilizar.

¿Qué aerolínea decidió pesar a sus pasajeros antes de volar?

Justamente en ese sentido, la referencia es a Finnair, una de las aerolíneas escandinavas más populares y la más grande de Finlandia.

Kaisa Tikkanen, portavoz de la línea aérea, explicó: "Las mediciones comenzaron el lunes en el aeropuerto de Helsinki. Hasta ahora, más de 500 clientes voluntarios participaron en los pesajes", según difunde The Mirror.

También sostuvo que calcular el peso total de un avión, incluyendo todos los elementos como el combustible, el equipaje facturado y la carga, el catering a bordo, los tanques de agua y, por supuesto, los pasajeros, resulta crucial para hacer los vuelos más seguros.

Otra voz que se sumó a los justificativos es la de Satu Munnukka, jefe de procesos en tierra de Finnair, quien aseguró a los pasajeros que el peso sólo será visto por la persona que maneja la báscula.

Y añadió: "Sólo el agente de atención al cliente que trabaja en el punto de medición puede ver el peso total, por lo que se puede participar en el estudio con tranquilidad".

Aunque no hay ninguna sugerencia de que los pesajes no sean voluntarios en el futuro, no todos están contentos con la idea, algo que quedó en evidencia en las redes.

FUENTE: Clarín.