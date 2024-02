CAPUTO NO DESCARTA VOLVER A DEBATIR LA LEY ÓMNIBUS Y PROMETIÓ MÁS AJUSTE

El ministro prometió mayor ajuste e insistió en que no hay alternativa al plan económico. "Hay que ajustarse el cinturón", afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que desde el Gobierno no descartan volver a debatir la ley ómnibus, aunque no la definió como algo necesario para realizar el ajuste.

Además, adelantó que en breve difundirán el decreto que fija un aumento del salario mínimo. Además, aseguró que el aumento a jubilados será de casi el 30% en marzo, muy por debajo de la inflación.

El funcionario afirmó: "No descarto que la ley ómnibus se vuelva a tratar. Fiscalmente no lo necesitamos, si estructuralmente como país. Es un cambio de país. Primero tratemos la ley y luego la cuestión fiscal". A su vez, anticipó: "Vamos a fijar el salario mínimo entre hoy y mañana. Es solo un valor de referencia".

"Íbamos a la catástrofe. Cambiamos el rumbo. Habrá que tener paciencia y apretarse el cinturón. La ley refundaba el país estructuralmente. Es una lástima que no haya pasado", sostuvo Caputo. Sin embargo, remarcó: "Muchos gobernadores están reconsiderando posiciones y he hablado con ellos. Más de uno se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo".



En cuanto a la afección del programa de ajuste, señaló: "Es heroico lo que hace la gente, entiendo lo que está pasando pero esta vez el esfuerzo valdrá la pena y van a estar mejor. No tengo dudas".