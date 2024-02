NEGOCIACIÓN SALARIAL, SE ACORDÓ LA CONFORMACIÓN DE MESAS SECTORIALES

El Gobierno provincial y los gremios que representan a los empleados públicos comenzarán a trabajar el próximo miércoles 21 en mesas sectoriales y ese día el Ejecutivo responderá a la propuesta realizada por la Asociación Docente Provincial (ADP), apoyada por otros sectores, de postergar una semana el inicio de las clases.



Funcionarios del gabinete y dirigentes retomaron esta tarde la negociación salarial 2024, oportunidad en la que se planteó la situación provincial en base a las medidas adoptadas por Nación. Coincidieron en que la incertidumbre es lo que gana el escenario local ante la suspensión en términos reales del envío de fondos que en enero pasado fue de $17.948 millones, a lo que se suma una “gran caída de la actividad económica”.

En esta primera reunión, la Provincia presentó con detalle la coyuntura económica y política y cada uno de los representantes gremiales la situación particular con sus demandas. El ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, dijo que el encuentro permitió dar un contexto a la negociación que continuará la próxima semana.



Las partes esperan alguna definición que pudieran surgir de la reunión que gobernadores tendrán con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el martes 20 de febrero en Salta. “Claramente tiene que ver el tema de si el Gobierno nacional llama o no a paritaria para la discusión docente, o si hace algún cambio a la definición del incentivo docente. Como decía, todo ese es el contexto que nos va a permitir avanzar y definir en no solo la definición esta puntual de la postergación del inicio de clase en una semana, sino también en una propuesta de orden salarial”, indicó el funcionario provincial.

Camacho dijo que “sería irresponsable de parte del Gobierno comprometer ir por encima de la inflación, pero tampoco vamos a ir con un criterio solamente recaudatorio sino establecer un contexto donde todas las variables y las decisiones nacionales sean analizadas. Hubiera sido imposible hoy un acuerdo económico porque todavía no está definido lo que va a pasar, por ejemplo, con el Incentivo Docente o con la conectividad, la quinta hora, solo por hablar del sector docente”.







En el encuentro, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, destacó el impacto negativo inmediato que produjeron las medidas nacionales en la población, sobre todo en el interior del país y en Salta. “Con gran esfuerzo lo que queremos es proteger el trabajo salteño; procurar que los sistemas de salud y educación se recientan lo menos posible; acompañar a los municipios y fijar prioridades, entre otros aspectos”, dijo.

La titular del Ministerio de Educación, Cristina Fiore, reiteró su disconformidad sobre el anuncio de la interrupción del envío de fondos nacionales para el pago del Incentivo Docente y dijo que ese no es un logro de las provincias sino de los docentes. “Hay un decreto y una ley que avalan este fondo”, enfatizó, al mencionar que tampoco “tenemos certezas sobre la transferencia de fondos para el pago de la hora extra, Conectividad y Material Didáctico. Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”.



Federico Mangione, ministro de Salud Pública, dijo que el sector no está ajeno a los recortes de Nación, "la diferencia es que en nuestro caso está en juego la vida de las personas".

Como ejemplo mencionó la falta de envío de medicamentos oncológicos de alto costo, de los fondos del programa Incluir Salud, "los cuales se están cubriendo con fondos provinciales pero esto conlleva a no poder avanzar en obras, mantenimientos de edificios, compra de ambulancias o avances tecnológicos como lo hicimos los últimos 4 años", concluyó el titular de la cartera sanitaria”.

En la reunión que tuvo lugar en Casa de Gobierno participaron representantes ADP, APSADES, ATE, AMET, UDA, UPES, de empleados del IPV, SADOP, SITEPSA, trabajadores viales, ATSA, UPCN.