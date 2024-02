ESTE JUEVES NO HABRÁ COLECTIVOS EN SALTA

Ante la falta de acuerdo en paritarias, la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) decreto un paro a nivel nacional. Salta adhiere a esta medida, por lo cual a partir de las 00 horas del jueves, no habrá servicios de colectivos. Se extenderá hasta la medianoche del viernes.

En diálogo con el medio El Tribuno, Gerónimo Requena, confirmó: “Nos adherimos al paro decretado a nivel nacional desde mañana. Ya que participamos de cincho audiencias por la recomposición salarial y no llegamos a un acuerdo. Es por este motivo que al no haber un acuerdo, tomamos la decisión de llevar adelante la medida de fuerza. Será mañana desde las 00 hasta las 12 de la noche, en donde no se va a prestar el servicio”.

Y detalló: “En Salta lo que esta sucediendo, es que las empresas nos dicen que no están recibiendo subsidios y que no les alcanza con la recaudación. Hay un abandono total por parte del gobierno nacional, no vemos un acercamiento para ver cual es la situación de los trabajadores y no quieren interferir en las paritarias”.



Esto se debe a la falta de acuerdo en paritarias con la Fatap, entidad que agrupa a los empresarios transportistas del interior del país. Según adelantó Gerónimo Requena, esperan que este miércoles llegue una propuesta de la patronal para ser evaluada. De ello dependerá que se levante o no, la medida de fuerza del jueves.