EXFUNCIONARIOS DEL PAMI Y ANSES SERÁN JUZGADOS POR CORRUPCIÓN

Este jueves inició el juicio a ex funcionarios del PAMI Y ANSES en el Tribunal Oral Federal 2, frente al monumento a General Güemes, por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos. El jurado está integrado por los jueces Domingo Batule, presidente; Gabriela Catalano; y Abelardo Barbus.

Este jueves comenzó el juicio contra Verónica Molina, ex directora del PAMI; Marcos Vera, ex asesor de ANSES, dos empleados más del PAMI, Gustavo Emilio Gerónimo, excoordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, excoordinador Ejecutivo y el ex concejal Fernando Ruarte en el Tribunal Oral Federal 2, sito en Av. Francisco de Gurruchaga 297 de la Ciudad de Salta.

El fiscal Federal Ricardo Toranzos imputó a los acusados por los delitos de exacciones ilegales y malversación de fondos públicos.

La investigación surgió el 26 de marzo de 2021, cuando una persona cuya identidad se mantuvo en reserva, presentó capturas de pantalla y audios de WhatsApp en los que tanto Vera como Molina exigían a ciertos trabajadores que habían ingresado en su gestión el cobro de un porcentaje del sueldo de alrededor el 20%, en compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”.

Respecto al exconcejal Fernando Ruarte, se lo imputó por su participación en la entrega de electrodomésticos donados a la Dirección General de Aduanas (DGA) a PAMI pero que fueron usados en favor de su campaña electoral en julio de 2021.

De los testimonios recogidos por los beneficiarios de esos elementos surgió que en ningún momento se aclaró que fueran entregados por PAMI sino a cambio del apoyo electoral al entonces candidato a concejal.

FUENTE: Fm Aries.