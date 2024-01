ANMAT PROHIBIÓ LA VENTA DE UNA CONOCIDA MARCA DE PRODUCTOS PARA LA PIEL

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica dispuso quitar de las góndolas una marca de productos para la piel por encontrar irregularidades en su fabricación.

De acuerdo con lo publicado en la Disposición 958/2024 del Boletín Oficial, se detectaron irregularidades en la comercialización. En primera instancia, se detalla que "los datos identificatorios de los citados productos no corresponden a cosméticos inscriptos ante esta ANMAT y que no consta ningún laboratorio habilitado con los nombres Greta Flora, Biocosmética Greta Flora ni Santa Ana Lab.

Además, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal informó que las investigaciones se originaron a partir de un reporte de evento adverso recibido por parte del Sistema de Cosmetovigilancia de esta Administración Nacional, asociado al uso del Protector Solar Uva PLUS FPS40 Toque seco no graso Lucila Sherem, marca Santa Ana Lab, dispuesto en una caja rotulada como Santa Ana Lab en la cara frontal, y con la marca Greta Flora en una de sus solapas que fuera adquirido a la firma Greta Flora.

Así las cosas, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional, en plataformas de venta electrónica y la publicidad de los productos que se mencionan a continuación:

CHAMPÚ SÓLIDO, marca Biocosmética-Greta Flora

ACONDICIONADOR SÓLIDO, marca Biocosmética-Greta Flora

GEL DE LIMPIEZA FACIAL, marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM FACIAL HIDRATANTE (Ácido Hialurónico, marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM FACIAL GLOW AMTIOXIDANTE (Vitamina C - Coenzima Q10, marca Biocosmética-Greta Flora

BOMBA PEACHY (Mascarilla Capilar), marca Biocosmética-Greta Flora

COLATINA (Protector Térmico), marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA FACIAL ÁRBOL DE TÉ (Piel Mixta/Grasa), marca Biocosmética-Greta Flora

RENOVADOR CELULAR (Ácido Mandélico, marca Biocosmética-Greta Flora

BÁLSAMO DE LIMPIEZA (Doble Limpieza), marca Biocosmética-Greta Flora

TÓNICO FACIAL HIDRATANTE (Ácido Hialurónico), marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM FACIAL EQUILIBRIO (Niacinamida, marca Biocosmética-Greta Flora

TÓNICO FACIAL ILUMINA (Vitamina C), marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA FACIAL LUNA (Noche), marca Biocosmética-Greta Flora

MASCARILLAS FACIALES, marca Biocosmética-Greta Flora

JABONES NUTRITIVOS, marca Biocosmética-Greta Flora

POSTRE ESPUMOSO (Jabón Batido), marca Biocosmética-Greta Flora

BÁLSAMO LABIAL, marca Biocosmética-Greta Flora

CONTORNO DE OJOS (Guaraná), marca Biocosmética-Greta Flora

SERUM REY (Retinol), marca Biocosmética-Greta Flora

MOUSSE EXFOLIANTE, marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA FACIAL CALÉNDULA (Piel Sensible O Rosácea), marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM FACIAL RECONSTRUCTOR (Hialurónico-Niacinamida-Colágeno), marca Biocosmética-Greta Flora

AGUA MICELAR, marca Biocosmética-Greta Flora

TÓNICO FACIAL CALMA (Equilibrante), marca Biocosmética-Greta Flora

BÁLSAMO CRECIMIENTO FUERTE, marca Biocosmética-Greta Flora

SHAMPOO CRECIMIENTO FUERTE, marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA PARA PEINAR, marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA FACIAL SEMILLA (Todo Tipo De Piel), marca Biocosmética-Greta Flora

BASE HIDRATANTE, marca Biocosmética-Greta Flora

CREMA DE MANOS Y PIES, marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM GALÁCTICO (Ácido Glicólico y Ácido Láctico), marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM BETTY BOOP (Cejas y Pestañas), marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM SALIX (Ácido Salicílico), marca Biocosmética-Greta Flora

SHAMPOO DE MARACUYÁ, marca Biocosmética-Greta Flora

BÁLSAMO DE MARACUYÁ, marca Biocosmética-Greta Flora

NUTRICIÓN TÍGARO (Fortalecedora), marca Biocosmética-Greta Flora

PROTECTOR SOLAR UVA PLUS FPS40 TOQUE SECO NO GRASO -LUCILA SHEREM, marca SANTA ANA LAB, dispuesto en una caja rotulada como Santa Ana Lab en la cara frontal, y con la marca Greta Flora en una de sus solapas

BÁLSAMO LABIAL CON COLOR, marca Biocosmética-Greta Flora

SÉRUM FINALIZADOR, marca Biocosmética-Greta Flora

MAQUILLAJE MULTIPROPÓSITO, marca Biocosmética-Greta Flora

ILUMINADORES, marca Biocosmética-Greta Flora

CORRECTOR, marca Biocosmética-Greta Flora

POLVO MATIFICANTE, marca Biocosmética-Greta Flora

MILKY (Leche De Limpieza), marca Biocosmética-Greta Flora

COLATINA PROTECTOR TÉRMICO (CHICO), marca Biocosmética-Greta Flora

ILUMINADOR DESTELLOS PARA TU PIEL, marca Biocosmética-Greta Flora

PIGMENTOS, marca Biocosmética-Greta Flora

CONTORNO DE OJOS (cafeína + cbd), marca Biocosmética-Greta Flor

MERENGUE CORPORAL GRANDE (VainiCoco), marca Biocosmética-Greta Flora.