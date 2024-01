GRAN ESTAFA: MÁS DE 30 SALTEÑOS TUVIERON EL PEOR VIAJE DE SUS VIDAS

Al menos 37 personas que viajaban desde Salta hasta Paso de la Patria tuvieron el peor viaje de sus vidas durante su estancia en la localidad correntina,

El establecimiento, que según los afectados parecía abandonado, presentaba una piscina verde y mohosa, con latas de cerveza y cuchillos en su interior. El césped sin cortar y la invasión de mosquitos contribuyeron a una experiencia desagradable. A lo largo de los cinco días de hospedaje, el grupo denuncia que no recibieron toallas, las sábanas no fueron cambiadas, las habitaciones no se limpiaban y la falta de papel higiénico era constante.

Las condiciones de seguridad también preocupaban, con maderas con clavos salidos alrededor de la piscina, poniendo en riesgo a los niños presentes.

La oferta de media pensión con desayuno americano y cena libre, según lo vendido por la agencia de viajes Valtur, resultó ser una decepción. El desayuno consistía en una medialuna y una tortilla por persona, mientras que la calidad de la cena dejaba mucho que desear, con ravioles recalentados.

Las habitaciones también presentaban problemas, desde toma corrientes que no funcionaban hasta cables pelados y disyuntores defectuosos en los baños, que causaron incluso accidentes eléctricos. Heladeras y aires acondicionados en mal estado añadieron más incomodidades. Las quejas de los turistas fueron presentadas al encargado del hotel, sin obtener soluciones. Además, se denunció que los empleados del establecimiento realizaban fiestas y atendían a los huéspedes en estado de embriaguez.

Lejos de que las cosas mejoraran, el colectivo, perteneciente a la empresa Valtur, no podía partir debido a la falta de un techo de emergencia, ya que la dueña de la empresa lo habría retirado y dañado sin disponer de repuestos. Ante la negativa de la empresa de resolver el problema, algunos turistas llamaron a la policía de Paso de la Patria, pero los oficiales se mostraron evasivos y no brindaron ayuda.