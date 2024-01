LA CONSTRUCCIÓN EN SALTA: SE REGISTRA UN 43% DE DESPIDOS DE OBREROS

Los números informados oficialmente indican que ya hubo un estimado de 6.500 despidos en el sector. La UOCRA tiene relevamientos similares. En dialogo con Nuevo Diario, el secretario general del gremio de la construcción, Rubén Aguilar, señaló que ya tenían conocimiento de 5.000 trabajadores cesanteados del rubro.

Según indicó a este medio Juan Carlos Segura, titular de la Cámara de la Construcción, existe una incertidumbre en las empresas para el pago de las etapas de obras financiadas por el estado nacional y que estaban en ejecución.

"Hay una situación de mucha incertidumbre y mucha intranquilidad porque no sabemos cómo seguir. Lamentablemente el hilo siempre se corta por el más delgado y en este caso es el personal de obra, que al no poder pagarle los sueldos porque no tenemos forma de generar ni de cobrar, entonces para evitar tener problemas nos lleva a despedirlos", señalo Segura sobre la situación.

El dirigente empresarial advirtió que la mayoría de pagos correspondientes a obras del Instituto Provincial de la Vivienda - financiadas con programas nacionales - se encuentran demorados y con una deuda por los meses de noviembre y diciembre.



En este punto, Segura sostuvo que fue el gobierno provincial el que aseguró que no se paralice la construcción de viviendas dado que asumió la responsabilidad con planes de pago a las empresas.

Donde si se registra una parálisis es en las obras de escuelas. La Unidad Central de Proyectos Especiales (UCEPE) del Ministerio de Educación habría informado a las empresas que directamente no hay fondos ni pagos a los privados que ejecutan las obras.

En misma sintonía se suman las obras viales, donde la paralización llego también a la obra de Ruta Nacional 40 en el tramo Molinos - Seclantas por falta de fondos.

La UOCRA adhirió en su totalidad a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la jornada de ayer.

El gremio advirtió que esperan tener un encuentro con el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, para evaluar acciones por la situación. En los primeros días del gobierno de Javier Milei, Camacho tuvo un encuentro con la dirigencia sindical del sector donde el primer análisis era que no se esperaba una parálisis de los fondos nacionales en obras que ya se estaban ejecutando.

Ante el cambio de panorama, el gremio espera avanzar en un encuentro donde se pueda empezar a trabajar en variantes para evitar más bajas en el sector.

"Hay obras públicas importantísimas que se han paralizado. Hospital San Bernardo está paralizado, la Ciudad Judicial de Orán está paralizada, parte de Pereyra Rosas está paralizada. Hay un serio riesgo de paralizarse la planta depuradora de líquidos cloacales que se está haciendo. Son obras importantísimas para Salta, pero sobre todo son obras que tienen financiamiento, entonces no tienen por qué paralizarse", sostuvo Aguilar.