UN LABORATORIO CHINO MAPEÓ EL VIRUS DEL COVID DOS SEMANAS ANTES DE ANUNCIARLO AL MUNDO

Investigadores chinos aislaron y mapearon el virus del Covid-19 a fines de diciembre de 2019, por lo menos dos semanas antes de que el régimen de Pekín se lo comunicará al mundo, según informó el diario The Wall Street Journal, que tuvo acceso a documentos del Congreso norteamericano. La revelación vuelve a poner en el centro del debate cuánto sabía China en el origen de la pandemia.

Documentos obtenidos del Departamento de Salud nortemaericano por un comité de la Cámara de Representantes y revisados por The Wall Street Journal revelan que un investigador chino en Pekín subió una secuencia casi completa de la estructura del virus a una base de datos administrada por el gobierno norteamericano el 28 de diciembre. 2019. China todavía describía públicamente el brote en Wuhan como una neumonía viral “de causa desconocida” . Tampoco estaba cerrado el mercado mayorista de mariscos donde se detectó.

“La nueva información no arroja luz sobre el debate sobre si el Covid surgió de un animal infectado o de una fuga de laboratorio, pero sugiere que el mundo aún no tiene una explicación completa del origen de la pandemia”, dijo The Wall Street Journal.



“Las dos semanas adicionales podrían haber resultado cruciales para ayudar a la comunidad médica internacional a identificar cómo se propagó el Covid-19, desarrollar defensas médicas y comenzar con una eventual vacuna, dijeron los especialistas. A finales de 2019, los científicos y los gobiernos de todo el mundo se apresuraban a comprender la misteriosa enfermedad que finalmente se llamaría Covid-19 y que mataría a millones y enfermaría a muchos más”, agregó el medio norteamericano.