LA VACUNA CONTRA BRONQUIOLITIS SERÁ OBLIGATORIA Y GRATUITA

El Ministerio de Salud incorporó la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de la bronquiolitis, para personas gestantes en el Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero. La medida fue oficializada el lunes tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Esta medida implica que la vacuna será gratuita y obligatoria para todas aquellas personas que estén cursando un embarazo entre la semana 32 a 36, lo que además de proteger al bebé durante los primeros seis meses de vida "a través del pasaje transplacentario de anticuerpos", indica la resolución, que lleva el número 4218.

La vacuna, que se llama Abrysvo, fue aprobada por ANMAT en agosto pasado y se administra como una inyección de dosis única intramuscular.

Según el Ministerio de Salud, la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de un año. Puede ser causada por distintos virus: el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La infección afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Menores de tres meses, prematuros y aquellos con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

La mayoría de los niños con bronquiolitis se curan en aproximadamente dos semanas. En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.