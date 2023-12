HARTOS DE LA INSEGURIDAD: ROBARON EL EQUIPO DE SONIDO Y DINERO DE UN BAR

Los vecinos compartieron que la zona es bastante insegura, hay muchos jóvenes adictos que están toda la noche y madrugada rondando.

Alejandra, pariente del dueño de Drinks Bar. compartió que habían forcejeado el portón del local e ingresaron alrededor de las 6 am pasadas. Una vez que entraron, apuntaron al equipo de sonido y la caja, de la cual sacaron lo recolectado del día anterior.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo así, antes ya habrían tratado de robar en el mismo lugar pero afortunadamente no pasó. De todas maneras se realizaron las denuncias correspondientes, pero la respuesta de la policía dejó mucho que desear. "Hice en esa oportunidad exposición en la policía pero me dicen que no pueden mandar a nadie porque no hay personal".

La mujer y vecinos que fueron consultados por este robo, dijeron en las cámaras de Un Nuevo Día, por la FM90.9 que uno de los alarmantes tiene que ver con la gran cantidad de jóvenes que consumen estupefacientes en la zona. Estas personas están constantemente haciendo rondas en cercanía a los comercios.

Aunque Drink Bar tiene cámaras de seguridad, aun queda un importante trabajo por realizar, pero se espera poder identificar al único delincuente.