ISRAEL CONOCÍA EL PLAN DE ATAQUE DE HAMAS HACE MÁS DE UN AÑO

Los funcionarios israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamás para el ataque terrorista del 7 de octubre más de un año antes de que ocurriera, según muestran documentos, correos electrónicos y entrevistas. Pero los funcionarios militares y de inteligencia israelíes descartaron el plan como una aspiración, considerándolo demasiado difícil de llevar a cabo para Hamás.

El documento de aproximadamente 40 páginas, que las autoridades israelíes denominaron en código “Muro de Jericó”, describía, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas.

El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no fijaba una fecha para el ataque, pero describía un asalto metódico diseñado para arrasar las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave, incluida una división. sede.

Hamás siguió el plan con sorprendente precisión. El documento pedía un bombardeo de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, y hombres armados que invadieran Israel en masa en parapentes, en motocicletas y a pie, todo lo cual sucedió el 7 de octubre.

El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, los centros de comunicación y otra información confidencial, lo que plantea dudas sobre cómo Hamás reunió su inteligencia y si hubo filtraciones dentro del sistema de seguridad israelí.



El documento circuló ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que un ataque de esa escala y ambición estaba más allá de las capacidades de Hamás, según documentos y funcionarios. No está claro si el primer ministro Benjamín Netanyahu u otros altos líderes políticos también vieron el documento.

El año pasado, poco después de que se obtuvo el documento, funcionarios de la división de Gaza del ejército israelí, responsable de defender la frontera con Gaza, dijeron que las intenciones de Hamás no estaban claras.