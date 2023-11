CONDENARON A UN CARPINTERO POR SOMETER A TOCAMIENTOS A LA HIJA DE UN CLIENTE

Un sujeto de 62 años fue condenado en juicio abreviado a la pena de dos años de prisión condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple.

La denuncia fue presentada por el padre de la menor damnificada. Contó que en el contexto de una discusión con su hija, ella le recriminó por haber llevado a la casa a un hombre que la había “manoseado” cuando era más chica.

Posteriormente, la menor le dio más detalles de lo ocurrido a su mamá. Le manifestó que cuando ella iba a jardín de infantes (5), el acusado, que era conocido de su padre, le había realizado tocamientos en sus partes íntimas. El sujeto se había quedado tres días en la casa del denunciante para realizar trabajos de carpintería.

En circuito cerrado de televisión, la víctima sostuvo que los hechos ocurrían por las tardes, cuando sus papás trabajaban o sus hermanos estaban en el colegio. “Él se aprovechaba, era carpintero. Me ofrecía plata para que le toque sus partes o me llamaba a algún sitio de la casa donde no había nadie y me tocaba por arriba de la ropa”.

El juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, le dictó reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años para conservar la prisión en suspenso: prohibición de establecer todo tipo de contacto con la víctima y con su grupo familiar; prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y a lugares que ella frecuente; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; someterse a un tratamiento psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia, entre otras.

El juez ordenó que se le realice examen genético al condenado para su inscripción en los bancos de datos nacional y provincial.