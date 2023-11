OBREROS E INFANTERÍA EN LAS PUERTAS DE UOCRA: LOS TRABAJADORES PIDEN PUESTOS LABORALES

Esta mañana empleados, exempleados y autoconvocados se dirigieron al edificio de UOCRA , la casa de trabajadores de la construcción, en calle Mitre al 800 reclamando puestos de trabajo y a la vez denunciando falta de responsabilidad de los dirigentes gremiales.

En las primeras horas se sostuvo que un grupo de trabajadores de la construcción tomó el edificio con banderas que exigían puestos de trabajo para los salteños. Por este motivo, la policía y también infantería estaban presentes en el lugar, con el fin de evitar accidentes.

Son trabajadores de Joaquín V. González, de Metán, quienes reclaman por puestos laborales. En un acta expusieron cada una de las distintas situaciones que originaron el reclamo, la que firmaron y elevarán a las autoridades nacionales del gremio.

Los manifestantes acusaron a la dirigencia gremial actual, representada por Rubén Aguilar en Salta, de no haber actuado a favor de los trabajadores. “Durante treinta años no hicieron nada por los trabajadores”, expresaron.

“Hace un año que vengo dejando curriculum y me dicen que no hay, no te dejan entrar”, afirmó otro trabajador, que también sostuvo que “Alejandro Reynoso maneja la bolsa de trabajo”.