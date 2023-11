AUNQUE MILEI GANÓ NO PODRÁ RECUPERAR LAS MALVINAS

Desde el gobierno británico reiteraron que no discutirán la posesión de Las Malvinas.

El gobierno británico felicitó a Milei por su victoria el pasado domingo, sin embargo dio una importante advertencia al futuro presidente de la nación.

El portavoz del primer ministro británico Rishi Sunak, recordó a Javier Milei y su equipo que la situación de Las Malvinas “es una cuestión resuelta”.

”Como miembros del G20 y con una próspera asociación comercial, esperamos desarrollar una relación sólida y productiva”, dijo Sunak.

“No he visto los comentarios más recientes al respecto. Creo que (Milei) ha planteado varios puntos diferentes al respecto durante la campaña. Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará”, cerró.

En el último debate, previo al balotaje, Milei dijo sobre el enfrentamiento con Gran Bretaña: “Nos tocó una guerra que perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por las vía diplomática. Por supuesto voy a defender las Malvinas”.