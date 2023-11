JAVIER MILEI Y SERGIO MASSA DEBATIERON DE CARA AL BALOTAJE PRESIDENCIAL

Este domingo, los candidatos a Presidente de la Nación, Javier Milei (LLA) y Sergio Massa (UxP), llevaron a cabo el último debate de cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre. En la Facultad de Derecho de la UBA, ambos expresaron sus propuestas frente al público.

Las presentaciones de los candidatos

En su primera aparición, Sergio Massa expresó: “Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia, hoy y el domingo 19 vamos a decidir quién de los dos es el presidente de los argentinos. Tenemos que decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra educación, nuestro trabajo. Vengo a plantear un gran cambio, con un gran acuerdo de políticas de estado, con diálogo, consenso y respeto por el que piensa distinto”.

Mientras que Javier Milei, más contundente, fue de lleno contra su contrincante: “Soy economista liberal libertario, sé cómo hacer crecer a una economía, como terminar con la pobreza, cómo exterminar el cáncer de la inflación. Mi compañera Villarruel es especialista en seguridad y defensa, por lo tanto somos la fórmula ideal para solucionar los problemas que aquejan a la Argentina. Es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas”, sentenció.

Primer bloque: Economía, Relaciones de Argentina con el mundo y Educación y Salud

A la hora de hablar sobre economía, Javier Milei se refirió al crudo presente que atraviesa el país y la debacle del último siglo. “Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y un alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia del modelo de la casta, que asegura que donde nace la necesidad hay un derecho”, detalló.

Al mismo tiempo, el economista expresó que “el problema es que las necesidades son infinitas y esos derechos hay que pagarlos. Eso se manifiesta con déficit fiscal”.

Sergio Massa, por su parte, respondió preguntándole: “Javier, dijiste que vas a eliminar subsidios, que vas a privatizar Vaca Muerta, a dolarizar, a privatizar ríos y mares, que vas a eliminar el Banco Central, quiero que me respondas si vas a hacer todo eso por sí o por no”.

“No me vas a condicionar a contestarte por sí o no. Pero ustedes estuvieron mintiendo respecto a los subsidios, vos sos un mentiroso”, le respondió Milei.

Argentina y las relaciones exteriores

Sergio Massa aseguró que Argentina debe pensar en su política exterior de manera que defienda los intereses del país en un mundo convulsionado. Destacó la importancia de tener relaciones con todos los países que estén dispuestos a comprar productos argentinos, y mencionó a Brasil y China como principales socios comerciales.

Además, criticó los dichos que su contrincante hizo sobre la Iglesia y al sumo pontifice. “Este hombre trató de maligno al argentino más importante de la historia, al Papa Francisco, nosotros vamos a trabajar para que Francisco venga al país en 2024. Y tenemos que defender la causa de Malvinas”, detalló.

Por otro lado, Milei expresó su creencia en el comercio internacional y su apertura, pero considera que el Estado no debería interferir en las relaciones comerciales. “Yo sostengo mi alineación con Estados Unidos, Israel y con el mundo libre. No quiero tener relaciones con quienes no respetan la democracia liberal, con esos no quiero saber nada”, deslizó.

El Ministro de Economía también hizo mención del tema “Malvinas” y le recordó que en el pasado elogió a Margaret Thatcher y defendió el derecho de autodeterminación de los kelpers. “Thatcher fue una gran líder como Churchill o De Gaulle, tuvo un gran rol durante la caída del Muro de Berlín, pero a vos te molesta que se haya caído el Muro”, se defendió Milei.

Educación y salud

En el tercer eje de la primera parte del debate, Javier Milei comenzó diciendo que rechaza la idea de privatizar ambos sectores. Y afirmó que estos servicios seguirán siendo públicos: “Para nosotros son sumamente importantes, por eso revolucionamos la creación de un Ministerio de Desarrollo Humano, con cuatro secretarías”, afirmó.

Por otro lado, Massa enumeró que ocho puntos del Producto Interno Bruto (PBI) serán asignados a la educación, incluyendo “753 jardines maternales. Junto a ello, también estarán adheridos un plan de alfabetización, la enseñanza obligatoria de matemática y robótica, y la preparación de carreras universitarias más cortas”.

Asimismo, volvió a apuntar contra Milei y la privatización de la educación. “Este señor va a arancelar la universidad, 270 mil pesos por mes le va a salir a cada papá y mamá la idea de este señor”, deslizó.

“No, en el corto plazo no. En el largo plazo quiero que la gente pueda elegir a qué institución quiera asistir”, le aclaró Milei.

A lo último, el Ministro fue por el lado de la “chicana” al preguntarle si había trabajado en el Banco Central. Milei confirmó que sí, pero aclaró que fue como pasante. Pero le pidió al economista que explicara por qué no le renovaron su pasantía.

Massa también mencionó los intentos previos de Milei de acercarse al Frente Renovador, partido liderado por él, en años anteriores. Sin embargo, cuando el nombre de Cristina Fernández de Kirchner fue mencionado, señaló que la discusión debería centrarse en ellos dos, enfatizando que la gente debe elegir al candidato más adecuado para dirigir el país.

Segundo bloque: Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

“Pretendo generar dos millones de nuevos puestos de trabajo”, comenzó diciendo Sergio Massa al arrancar el segundo bloque. Y remarcó que él quiere ser el “Presidente del trabajo”.

“Si tuvieras razón, estarías lleno de mujeres”, le respondió Milei. Y agregó: “Me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay”.

Seguridad

En el comienzo del bloque de Seguridad, Javier Milei presentó su plan con el lema “el que las hace las paga”. El libertario afirmó que, aunque en la anarquía el Estado no se ocupa de la seguridad, en Argentina es indispensable debido al caos existente. Según él, la crisis en este ámbito se originó de manera abrupta en 2001 y se agravó con la llegada de Eugenio Zaffaroni.

Por otro lado, Sergio Massa destacó su gestión como intendente de Tigre, donde logró reducir el índice de delitos en el municipio. El candidato propuso instalar una agencia federal en Rosario, conformada por los mejores cuerpos de las fuerzas federales, para combatir la corrupción, el narcotráfico y la trata.

Además, el candidato de Unión por la Patria expresó su apoyo a la reforma del código penal, que modificaría el sistema de tratamiento de penas y calificaciones de conducta.

DD.HH y Convivencia Democrática

El último eje del debate, Sergio Massa hizo hincapié en la importancia de mantener viva la Memoria, Verdad y Justicia. “Ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos, así como el derecho a la tierra y a poder desarrollarse en tierra propia”, definió.

Abogó por la utilización de espacios ociosos del Estado para brindar servicios y permitir a las personas acceder a terrenos para construir su vivienda. Y, por último, reiteró su llamado a la creación de un gobierno de unidad nacional, invitando a los mejores exponentes de cada espacio político.

En contraste, Javier Milei habló de una “democracia fallida”, afirmando que cuando el partido peronista está en el poder, la democracia se transforma en una tiranía de las mayorías en lugar de respetar las minorías.

Milei también mencionó la supuesta “lógica perversa” del kirchnerismo que, según él, llevó al país al borde de una guerra civil con la resolución 125. Además, cuestionó el constante avance contra la justicia a través del juicio político contra la Corte Suprema.

El cierre de los candidatos

El candidato de Unión por la Patria finalizó el debate expresando su deseo de convertirse en presidente, reconociendo que algunos votantes podrían respaldarlo sin total convicción, pero como una alternativa para evitar un camino de violencia y daño. Massa también resaltó la importancia de dejar atrás la grieta y fomentar el diálogo y los consensos, con el objetivo de brindar estabilidad a largo plazo.

Javier Milei, por su parte, cerró su discurso afirmando que “nos encontramos frente a la elección más trascendental de los últimos 100 años, especialmente en los últimos 40″. Y destacó la importancia de esta elección para “evitar seguir por un camino de decadencia y declive”.