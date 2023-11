EL BAÑO DE NIÑAS DE LA ESCUELA SARMIENTO SIN AGUA HACE UNA SEMANA

En la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, el baño de mujeres no tiene agua por la ruptura de un caño. La mayoría de las madres recién se enteraron hoy.

Esta mañana el baño de mujeres no tenía agua por una aparente ruptura de un caño. Cuando las madres consultaron por qué no suspendieron las clases, la directora les respondió que si lo hacían, tenían que recuperar clases el sábado.

"A mi personalmente, como madre, me parece antihigiénico que no tengan agua en los baños. La higiene de las niñas, uno como mujer sabe las necesidades que una tiene. De primero a séptimo grado ¿Cuántas niñas hay?", expresó molesta una mamá.

Esta situación no es de hoy, hace una semana que las nenas no tienen agua en el baño y los padres nunca fueron avisados de esta situación. "Así como mandan nota para pedir plata para la cooperadora por qué no mandaron nota por lo del agua", reflexionó una mamá.

"Muchas mamás no sabían de esto. Yo me enteré hoy. Dijeron que este fin de semana van a solucionar", agregó una mujer, lo que llamó la atención ya que desde la dirección dijeron que el problema "estaba solucionado".