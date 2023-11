JENNI HERMOSO CONFESÓ QUE RECIBIÓ AMENAZAS LUEGO DEL BESO SIN CONSENTIMIENTO DE LUIS RUBIALES

En una entrevista para la revista GQ, la delantera afirmó que tuvo “que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado”. Además, preocupó a los fanáticos al confesar: “He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”.

Además, señaló que tanto ella como sus compañeras del conjunto español “han vivido en primera persona la lucha por la igualdad” y aclaró que las internacionales “nunca” pidieron cobrar igual que los jugadores de la selección masculina.

En este sentido, agregó: “Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino”.

Por otro lado, agradeció el apoyo que ha recibido de otras futbolistas y de personalidades de otros rubros. Asimismo, admitió que le habría gustado tener también el de los jugadores masculinos: “El apoyo de ellos no se si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho”.