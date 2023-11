GABRIEL "SONIC" GONZÁLEZ LANZÓ UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA ERIKA Y EDGARD

El accidente del día domingo dejó a dos personas en grave estado, luchando por su vida. Edgard sufrió la amputación de ambas piernas y Erika que terminó con graves lesiones y fracturas.

Y ante esta situación Gabriel González conocido como "Sonic" inició una campaña para ayudar a al familia.

En un posteo de Facebook Gabriel publicó lo siguiente:

"No estaba por hacer campañas, como dije rechace hacer varias, por que no me siento al 100, pero esta situación me afectó sinceramente y espero que entre todos le podamos brindar una pequeña ayuda a esa familia que esta viviendo esta pesadilla. Hasta el jueves va a durar la campaña, tratemos de recaudar una buena suma".

Para colaborar pueden hacerlo al siguiente Alias: salta.erika.edgar (todo minúscula). Está a nombre de Guillermo López.

La idea es que los salteños colaboren con lo que puedan, todo ayuda, aunque sea algo mínimo.

La campaña fue lanzada hace 20 horas y ya lleva recaudado $600.587.