HOMICIDIO EN VILLA SAN ANTONIO: DECLARÓ LA PAREJA DE LA VÍCTIMA

En la Sala II del Tribunal de Juicio continúa la audiencia de debate en la causa seguida contra Gabriel Alejandro Cano (25) por el delito de homicidio simple en perjuicio de Facundo Exequiel Amaya. El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2022 en Villa San Antonio.

Hoy prosiguió la recepción de pruebas testimoniales con la declaración de la pareja de la víctima -quien estuvo presente en el lugar del hecho-, una policía y peritos del CIF.

El juicio unipersonal es presidido por la jueza María Victoria Montoya Quiroga. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Leandro Flores. La defensa del acusado está a cargo de Marcelo Arancibia y Álvaro Lazo.

La mujer que en agosto de 2022 era pareja de Facundo Amaya declaró por videoconferencia. Relató lo ocurrido el día que Gabriel Cano agredió con una varilla de hierro a Facundo Amaya.

Contó que la tarde del 8 de agosto de 2022 los dos hombres habían tenido un altercado en la calle Ituzaingó. “Se corretearon, no se llevaban bien”, dijo. Precisó que, en ese primer momento, Cano tenía un cuchillo y que Amaya le lanzó piedras, lesionándolo en un pie. Sostuvo que la pelea se inició cuando ella saludó a Gabriel, con quien tenía una relación de amistad. Entonces Facundo le reclamó y le quiso pegar. Dijo que el damnificado era muy celoso y que no era la primera vez que reaccionaba violentamente. Esa tarde, cuando ambos sujetos comenzaron a pelearse, la testigo optó por retirarse.

Ese mismo día, cerca del anochecer, ella se dirigió al inmueble que alquilaba un primo suyo y que hacía las veces de “aguantadero”. Indicó que ahí se reunían jóvenes del barrio a consumir sustancias prohibidas. En ese momento había varias personas, entre ellas, el imputado.

La testigo señaló que estaba en la misma habitación con Cano y su primo. Allí hablaron de lo ocurrido durante la tarde. Dijo que ella comentó que tenía miedo de que Facundo fuera a buscarla para golpearla y que Cano le respondió que se quedara tranquila, que nadie le iba a pegar y que él iba “a lastimar” a Amaya. La mujer manifestó que entonces le advirtió al acusado que se dejara “de tontear” porque ella podía hacerse cargo de sus propios problemas.

La testigo continuó relatando que, efectivamente, Facundo llegó hasta “el aguantadero”. Golpeó con fuerza el portón de chapa y le gritó a su primo, llamándolo. Mencionó que “bardeó” a Gabriel. La mujer dijo no recordar bien si el imputado le respondió con más insultos. Sí precisó que Cano salió de la habitación, agarró un “fierro de esos que usan los albañiles para hacer columnas” y se dirigió al portón de ingreso.

La testigo sostuvo que ella no se animó a salir primero por temor a que Amaya le pegara y que pensó que, afuera, ambos iban a pelearse. Pero cuando Cano salió de la vivienda solo hubo silencio. Ella corrió a ver qué pasaba y divisó a Facundo tendido en el suelo, boca abajo. Lo dio vuelta y advirtió que tenía una lesión en el ojo y que ya no reaccionaba. Contó que el imputado estaba parado al lado, sujetando el fierro ensangrentado. Y le dijo: “Disculpá gorda, se me fue la mano”.

Luego ella comenzó a pedir ayuda y el acusado se fue corriendo, llevándose la varilla de hierro. Afirmó que no había nungun otro elemento en el suelo (hierros o armas).

Otro de los testigos citados para hoy fue un bioquímico del CIF que tuvo a su cargo el análisis de muestras de sangre, contenido gástrico e hisopado de la víctima. Indicó que los resultados arrojaron resultado negativo para alcohol y positivo para cocaína.