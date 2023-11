BRUTAL ATAQUE DE BARRAS DE FLUMINENSE A HINCHAS DE BOCA EN RÍO DE JANEIRO

En varios de los videos que comenzaron a circular en redes sociales grabados por hinchas que se encontraban pacíficamente disfrutando de la tarde se pueden observar a un nutrido grupo de barras del Fluminense marchar por las calles cantando canciones de su equipo y luego yendo a buscar directamente a hinchas de Boca en las playas.

No es la primera vez que los torcedores del club brasileño hostigan a los visitantes, ya que días atrás hubo varios simpatizantes de Boca Juniors que terminaron con heridas por el ataque de los violentos, quienes además aprovecharon para robar las pertenencias de los argentinos. En otra imagen se vio a un simpatizante con los colores xeneizes siendo arrestado por la policía aparentemente por haber proferido insultos racistas contra el público brasileño.

El periodista de TNT Sports Ignacio Berzuk se encontraba en el lugar de los hechos realizando la cobertura y dio detalles del ataque de los barras de Fluminense a los simpatizantes de Boca, que estaban pacíficamente en la playa. “Fue un momento terrible lo que hemos vivido. La gente estaba tranquila y en paz cuando vinieron cientos de hinchas aparentemente de la torcida del Fluminense a molestar y a agredir, directamente”, comenzó a relatar.

“Han robado carteras, han agredido a las mujeres, a niños y a los hombres. A todos. La policía brilló por su ausencia, tardaron en llegar siete minutos. No había ningún policía alrededor de la gente de Boca. En el Fan Zone estaban los hinchas del Fluminense al lado de los de Boca”, continuó el cronista desde Río de Janeiro.

En otro de los crudos testimonios de los simpatizantes de Boca agredidos por la barra del Fluminense, un fanático que viajó desde México rompió en llanto: “Es hora de parar con esto. Esto no es fútbol. No nos metimos con nadie y vinieron a quitarnos todo. Nos robaron carteras, nos pegaron y nos revolearon sillas y palos, de todo. No viajamos para que nos acribillen a golpes”.

Por su parte, el periodista Emiliano Espinoza también presenció la barbarie mientras realizaba su cobertura para el canal La Nación +. “Nos llamó la atención ver a los hinchas del Fluminense caminar en bloque por la avenida. El camarógrafo me dijo: ‘Vamos porque acá algo va a pasar’. Nadie estaba escoltando a estos hinchas, que ingresaron a la playa. La policía militar comenzó con los balazos de goma a los hinchas de Boca y con gases lacrimógenos. A los hinchas le robaron todo”, dijo.