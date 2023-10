ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL ACV EN EL HOSPITAL SAN BERNARDO

En el día de hoy se lleva a cabo actividades por el Día Mundial del ACV, de forma completamente gratuita se pueden realizar controles de presión y obtener información al respecto.

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, se denomina "ataque cerebral".

Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente.

Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza.

La Dra. Gabriela Orzusa, dialogó con TodoSaltaNoticias sobre la actividad y comentó que el ACV se presenta sin previo aviso, el paciente puede sentir debilidad en el cuerpo, no puede caminar, no puede mover el brazo, no puede mantener una sonrisa simétrica, cuesta comprender el lenguaje y puede presentar problemas para hablar. También puede experimentar dolores de cabeza intensos.

La presión arterial alta es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares.

Para prevenir hay que controlarse la presión, comer sin sal, comer saludable, comer frutas, verduras, se recomienda la actividad física entre 30 y 40 minutos por día o tres veces a la semana, también es muy importante controlar la diabetes ya que la hiperglucemia es una de las casas más importantes del ACV al igual que fumar y el colesterol alto.

"Arriba de los 50 y 60 años es más probable sufrir un ACV, es más común en hombres que en mujeres. En el caso de las mujeres es más común a los 80 años. Entre los pacientes jóvenes se puede presentar por la mala alimentación, la falta de movimiento, entre otros factores".

El 80% de los pacientes que sufren ACV son hipertensos.