VECINOS DE SOLIS PIZARRO SIN AGUA HACE MÁS DE TRES SEMANAS

Vecinos del barrio Solís Pizarro reclamaron a TodoSaltaNoticias que hace más de tres semanas que no cuentan con el servicio de agua, mencionaron que la empresa Aguas del Norte no se estaría haciendo cargo de esta terrible y preocupante situación, "no nos quieren llevar ni el camión cisterna porque dicen que no somos usuarios con medidor", aseguraron.

La presidenta del barrio comentó que ella asumió hace dos años al centro vecinal, en esos dos años ella concluyó con las cuestiones que estaban olvidadas, pero en estos momentos lo que más les preocupa a los vecinos es el agua.

El 15 de febrero del 2022 presentaron una nota, "insistimos todos los días y nos dijeron que iban a ir pero aún no hicieron nada. Yo pido que venga Aguas del Norte y nos digan cuál es el problema".

Ayer presentó una nota pidiendo el camión cisterna para que puedan dejar el agua, "la gente no puede vivir sin el servicio", y les dijeron que en el día de hoy el camión iba a estar en el barrio Solís Pizarro pero aún no sucedió nada de lo prometido.

Los vecinos están cansados de realizar denuncias y que no les brinden respuestas favorables, comentaron que si la situación continúa van a tener que proceder a cortar, "ya que no somos escuchados por las buenas, presentamos expedientes, notas, etc. y nada".

También mencionaron que necesitan un pozo ya que el barrio es muy grande, la red que proviene del barrio San Rafael no da a basto.