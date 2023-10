ATAQUE DE HAMAS: HALLARON NIÑOS DECAPITADOS

Según la misma fuente, “familias enteras fueron tiroteadas en sus camas”. Hasta el momento, unos 40 bebés y niños pequeños muertos han sido trasladados en camillas.

El hedor de los cadáveres flotaba en el aire mientras los periodistas recorrían los caminos del kibutz.



“Ves a los bebés, a las madres, a los padres, en sus dormitorios, en sus salas de protección y cómo los mata el terrorista. No es una guerra, no es un campo de batalla. Es una masacre, es una actividad terrorista”, declaró el general de división israelí Itai Veruv.

“Es algo que no he visto en mi vida. Es algo que solíamos imaginar de nuestros abuelos, abuelas en los pogromos de Europa y otros lugares. No es algo que ocurra en la nueva historia”, agregó.