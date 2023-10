¿EL DEBATE AYUDÓ A LOS SALTEÑOS A DEFENIR SU VOTO?

Y tras el Debate presidencial 2023 en donde todos los candidatos estuvieron presentes. Sin embargo, poco se puede decir de las propuestas, ya que en general, no existieron en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

"Me convenció Patricia Bullrich", dijo una salteña y también apuntó contra Milei y Bregman quienes de acuerdo a la mujer, se la pasaron chicaneando todo el debate.

Para algunos sirvió para terminar de definir su voto y otros se sintieron descontentos y decepcionados.

"Me gustó Milei, por ahí no tanto en educación pero si en la parte de seguridad y economía", respondió uno de los salteños. "Tenemos que esperar que Milei cuando asuma, si es que gana, haga un buen trabajo... igual la Argentina ya está perdida. Mi hermano se fue a España, no sé que se puede hacer acá". finalizó.

"La verdad que no se arriesgaron mucho, las chicanas pudieron darse con todo pero fue muy leve, muy medido", opinó un hombre y apostó por Patricia: "La verdad estamos muy complicados pero mi opción sería Bullrich".

Otro vecino enumeró los precios que más impactaron a los argentinos por la inflación y compartió que la gente tendría que buscar lo que sea mejor.

Una de las respuestas más sensatas fue la de una vecina salteña quien con toda sinceridad dijo que no sabe a quién votar.

"Yo no sé a quién votar. Todo lo que se dice, con todo lo que pasa en la Republica Argentina, todo va a seguir siendo lo mismo. Entre quien entre no lo van a solucionar en cuatro años, no tienen la varita mágica. No lo van a solucionar. Nos están mintiendo y nosotros cada vez estamos peor".

Retomando la economía, que es uno de los problemas más grandes que tenemos los argentinos, la mujer sostuvo que todos los planes y bonos que se dan desde el Gobierno no funcionan. "Nos conviene que nos suban los sueldos, no los bonos, y que se estabilicen los precios", agregó.