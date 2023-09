UN HOMBRE MAYOR SE LLEVÓ A IGNACIO Y SU FAMILIA PIDE DESESPERADAMENTE AYUDA PARA ENCONTRARLO

Ignacio Gabriel Fernández de 17 años lleva desaparecido dos días. La última persona que lo vio fue su hermano, en su casa, minutos antes de que el joven saliera rumbo al colegio Juan Calchaquí.

Miriam, la madre del adolescente habló con el 10 TV, en Media Noche y contó que supone que su hijo se encuentra en compañía de un adulto.

"Está desaparecido desde el miércoles. La directora hizo un rejunte de compañeros a ver si Ignacio les dijo algo y sacamos datos que nos llevaron a este señor".

"Al parecer el señor recluta menores, ofreciéndoles trabajo" porque él dejó una carta diciéndome eso. "Me dijo que se iba por tema de trabajo y coincidía con la descripción que daban los chicos ese hombre", afirmó.

Describió a su hijo como un chico de casa. "Es aplicado, no se con que artimañas aprovechó para convencerlo. No se donde puede estar. Es reservado como todos los adolescentes en sus estudios es aplicado. En casa es un hermano responsable, es el mayor. No tiene malicia".

Miriam agregó que antes lo había presentado como su pareja. "Vino a mi domicilio no sé con qué intención. Yo me opuse, venia con otra intención, como pareja. Para mí, mi hijo está sometido".

"Es el único inconveniente que tuve con mi hijo. Se acercó yo le dije que iba hablar primero con mi hijo y después iba entrevistarme con él. El señor entendió y se retiró de mi domicilio".

Contó que su hijo es bisexual. "En ese momento le dije está bien pero con una persona mayor no. Tiene familia, hijos de la edad de mi hijo. Me dijo que tiene 36 pero aparenta más".

Ante cualquier información comunicarse al 911 o al 3872207622.