FIRME MANIFESTACIÓN Y DENUNCIAS A INCLUIR SALUD POR PRODUCTOS VENCIDOS E INCUMPLIMIENTOS DE LOS MISMOS

A la Dra. Emilce Maury, la responsable de Incluir Salud, le tocó enfrentar a las mamás preocupadas por los incumplimientos por parte de Incluir Salud.

Una de las mamás denunció que desde El Programa Federal Incluir Salud le dijeron que no pueden darle soluciones. "Cómo no me van a dar soluciones para una nena que necesita esa leche, no pueden tomar cualquier leche. Me dijeron que me vaya", dijo entre lágrimas.

En tanto, la coordinadora sostuvo: "Somos un programa de gobierno, se hacen licitaciones publicas y estamos ante una situación de publico conocimiento, no están cotizando directamente los proveedores"

Dijo además que tienen inconvenientes en alimentos, medicamentos, en insumos médicos, en todos los rubros. Este problema ya tiene una larga data, de 3 o 4 meses, por lo que las madres claramente se muestran desesperadas y cansadas de las mismas respuestas que solo la tienen en una profunda espera.

"Nos viven mintiendo, una empleada me mandó a trabajar para que a mi hijo no le falte nada", declaró otra madre con molestia. "Les falta empatía".

"Todos me están negando la medicación. Yo estor pagando", expresó otro salteño.

La coordinadora se comprometió con los padres a escuchar cada una de sus situaciones.