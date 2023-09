EL INTER MIAMI NO PUDO ANTE HOUSTON DYNAMO

Desde la tribuna, el astro argentino vio la derrota del conjunto de Florida, que no pudo sumar un nuevo título.

En la noche del miércoles en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y sin Lionel Messi, Inter Miami no pudo con Houston Dynamo por la final de la US Open Cup.

El "Tata" Martino no pudo levantar el segundo título de su historia ante su gente. El capitán argentino no fue convocado para el decisivo partido por la molestia muscular que lo aqueja y lo vio desde la platea. El capitán del seleccionado argentino no jugó el día de ayer por una molestia muscular que arrastra desde su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Ahora se espera que Messi vuelva a jugar el próximo sábado 30 de septiembre, ante New York City Football Club como local por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). Por ahora seguirá siendo una incógnita.