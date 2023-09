CHOCARON A UNA MUJER, LE DIJERON QUE PAGARÍAN POR LOS DAÑOS Y DESPUÉS DE TRES MESES NO PASA NADA

Una vecina salteña compartió su reclamo con TodoSaltaNoticias sobre un accidente ocurrido por la tarde el día 1 de julio en la esquina de San Juan y Catamarca, en donde un colectivo de Saeta la chocó.

Supuestamente la empresa se haría cargo de los daños ocasionados, sin embargo ya pasaron 3 meses y no pasó nada. La peor parte es que la denuncia no fue realizada nunca por lo que desde la empresa de colectivo le dijeron a la mujer que no se harían responsables.

"Una unidad de SAETA S.A corredor 6, interno 635, dominio AC437CP, me llevó puesta de atrás, por lo que me rompió todo el baúl y paragolpes del auto. En ese momento el chófer Julio Martínez Morales, me brindó todos los papeles y datos d la aseguradora Protección.

Ese mismo día, realice la denuncia en mi aseguradora Finisterre, y ellos tenían que hacerse cargo de realizar su denuncia.

A los días voy a Transal a averiguar, me piden una serie de papeles y 3 presupuestos de arreglo, los cuales aboné, y presente todo al Sr. Chocobar Eloy el día 12/7, el cual todos los días tenía una excusa nueva, pero según el todos los días salía ya el arreglo... tuve que bancar que me dijeron que se resfrío, que espere 2 semanas, que estaba en el baño, que llame en media hora, era que el lunes entraba al taller y así.

Hasta que un día directamente me dijo, que la empresa no va a pagar, que yo vea que hacer. Ese mismo día me comunico con su aseguradora, y nunca habían realizado ni siquiera la denuncia.

A casi 3 meses, sigo con el auto roto y ellos como si nada, siguen manejando pésimo sin hacerse cargo de sus actos".