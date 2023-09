DECLARÓ EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN INVOLUCRADO EN LA MUERTE DE HUGUITO FLORES

Daniel Roldán se desligó del siniestro, por el cual falleció el cantante junto a su pareja y su cuñado. El resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.

Después de la trágica muerte de Hugo Flores tras un accidente ocurrido en la Ruta 34, el conductor del camión involucrado en el siniestro vial que se cobró la vida del cantante declaró y dio su versión de los hechos. Daniel Roldán se desligó su responsabilidad del siniestro, por el cual falleció el artista junto a su pareja y su cuñado. El resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.

Durante la deposición, que no duró más de una hora, el chofer dio su versión de los hechos e indicó que, por la noche del miércoles 20 de septiembre, se trasladaba a su lugar de trabajo en su camión y portando una cisterna de agua.

Roldán recordó que, en un momento, sitió un impacto en la parte trasera del vehículo y, para poder estabilizarlo, paró en la banquina, a unos 100 metros del hecho. Bajó y trató de socorrer a las personas que sufrieron el accidente.

En lo que respecta a las condiciones del camión, Roldán indicó que tenía una luz de la parte trasera izquierda y que también funcionaban las dos delanteras.

El abogado del conductor, Eduardo Chávez, aseguró que pedirá la excarcelación, debido a que el pedido del beneficio para Roldán se funda en que la acusación de homicidio culposo y lesiones culposas, le permite hacerlo.

Además, el letrado aseguró que Roldán vive en la localidad de Garza, por lo que no hay peligro de fuga, y que durante el accidente vial no huyó. El resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.