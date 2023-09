UN AUTOMÓVIL QUEDÓ ESTANCADO EN UNA OBRA INCONCLUSA

Anoche cerca de las 22:30 horas un vehículo quedó atorado en una obra inconclusa, el conductor perdió visibilidad del cráter debido a la lluvia y al no conocer conocer la zona.

Producto de la lluvia registrada en estas horas el pozo de la obra en cuestión se llenó de agua y barro lo que dificultó aún más que el vehículo pueda salir del hueco.

El conductor del Renault se encontraba desconcertado por lo sucedido y no supo que hacer ni a quien reclamarle ya que no hay nada que indique a quién corresponde la obra. Cabe mencionar que no es la primera vez que una situación así ocurre en este lugar.