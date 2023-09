TARTAGAL: UN CHOFER SE NEGÓ A TRABAJAR POR LAS HORRIBLES CONDICIONES DEL COLECTIVO

El chofer de "13 de Junio", de Tartagal, se cansó de trabajar en las terribles condiciones que le brinda la empresa y expuso las diversas fallas en el colectivo que no solo ponen en peligro su vida sino también la de los pasajeros, conductores, entre otros.

Junto a la presencia del medio La Cruda NN y la Policía, expuso las irregularidades que tiene el "bondi" que iba a circular por horas durante la jornada.

"No tiene balizas, no sirve la puerta, no tiene luces, ni cinturón de seguridad tiene", enumeró el conductor mientras enseñaba todos los problemas a la hora de utilizar el transporte.

"No tiene luz de giro... si se me cruza una moto y tengo un accidente ¡A quién van a culpar?", recalcó el hombre.

Llama también la atención que el coche haya pasado la revisión técnica cuando sus condiciones son lamentables. "Sacar ese ómnibus a la calle es un peligro para el chofer, para los pasajeros y para cualquiera que se nos cruce en la calle. Yo no pienso conducirlo", dijo.

No hay que olvidar que el año pasado, la empresa 13 de Junio se destacó por el elevado costo de su boleto de colectivo urbano, era el más caro de Argentina, alcanzando lo 90 pesos.

El conductor dijo además que unidades nuevas hay, pero las mantienen guardadas para ahorrar, mientras ellos conducen colectivos totalmente peligrosos.