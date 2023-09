JOVEN DE 28 AÑOS FALLECIÓ EN UN ACCIDENTE Y PERMANECIÓ TENDIDO EN EL ASFALTO POR HORAS

En la mañana de hoy en Salta tuvimos que lamentar una nueva víctima fatal por un siniestro que ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en el Barrio Portezuelo Sur, intersección de calles Obispo Romero y Miguel Araoz.

Tras un llamado al 911 se alertó sobre el accidente en la calle mencionada anteriormente, en donde actuó la Comisaria N° 8 y constataron en el lugar la presencia de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica inconsciente y cercano a él, la motocicleta.

Personal de la salud constató el descenso de un hombre de 28 años, debido a las graves lesiones sufridas luego de impactar con un automóvil estacionado en la vía pública.

Peritos de Criminalística trabajaron para documentar el hecho y determinar la mecánica del siniestro.

Cabe destacar que el personal del CIF demoró horas en llegar al lugar a trabajar para establecer las causas del siniestro. Al no estar presente el personal encargado de levantar el cuerpo del motociclista fallecido, los vecinos no podían salir de sus hogares y comercios cercanos no abrieron.

Además, al joven le robaron sus pertenencias mientras permanecía tendido en la calle. Por fortuna, horas más tarde se procedió a la demora de un hombre que intento sustraer un bolso que pertenecía al extinto. Quedando a disposición de la justicia por el delito de hurto calamitoso.

Intervino la Fiscalía N° 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.