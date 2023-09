FALLO A FAVOR DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL

Sergio Chibán, Secretario de Deportes de la Provincia y presidente de la Liga Salteña de Fútbol, dialogó con TodoSaltaNoticias sobre el fallo a favor de la Liga.

En el caso del Bingo de la Liga Salteña de Fútbol, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la AFIP. De esta forma, dejó firme la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que en 2021 -confirmando el fallo de primera instancia-, había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a la entidad madre del fútbol salteño.

La disputa legal entre la Liga Salteña de Fútbol y la AFIP se originó cuando esta consideró que los ingresos monetarios de la asociación deportiva se encontraban gravados en el impuesto a las ganancias, por cuanto la realización del reconocido Bingo de la Liga se efectuaba con demasiada periodicidad y había adquirido una gran relevancia económica. Sumado al hecho de que el hotel que la Liga tiene en la avenida circunvalación Oeste de esta ciudad no solo recibía contingentes deportivos, sino particulares también, todo lo cual -sostiene la AFIP- constituían indicios de que se había desvirtuado el objeto social de la asociación deportiva.

"Nos acusaron de evasión con denuncias penales".

Mencionó que ellos no deben pagar porque son una asociación sin fines de lucro, "no hay distribución de dividendos porque no hay accionistas".