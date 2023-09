CONFIRMAN SEGUNDO CASO DE DENGUE EN TARTAGAL

Federico Mangione, ministro de Salud de la Provincia, confirmó en FM Aries, que ya hay dos casos autóctonos en Tartagal y enfatizó la necesidad de actuar de manera preventiva. "Comenzaron los casos de dengue ya. Ya hemos comenzado a trabajar, pero lo que estamos esperando es que no nos madruguen como el año pasado", expresó.

El funcionario hizo hincapié en la importancia de la concienciación y la colaboración de la comunidad en la lucha contra el dengue. "La única manera es concientizar a la gente y trabajar con los municipios en la eliminación de criaderos de mosquitos, el llamado descacharrado, es la única forma de prevenir la propagación del dengue", subrayó.

En cuanto a la posibilidad de una vacuna contra el dengue, señaló que aún no ha sido aprobada por el ANMAR (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y que se están evaluando cuidadosamente los riesgos y beneficios antes de su implementación. "La vacuna todavía no está aprobada, yo no voy a poner ninguna vacuna hasta que tenga certeza de que no causará complicaciones en los pacientes que la recibirán", afirmó.

Para finalizar, sostuvo que en los próximos días se llevará a cabo una reunión en el Consejo Federal de Salud para evaluar el avance en el desarrollo de la vacuna contra el dengue y cómo se pueden fortalecer las medidas de prevención en Tartagal.