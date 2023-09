VICKY XIPOLITAKIS ESTARÍA SUFRIENDO SÍNTOMAS PARECIDOS A SILVINA LUNA

Hay preocupación en el entorno de Vicky, porque estaría presentando algunos síntomas similares a los que tuvo Silvina Luna. Quien advirtió esta situación es Stefy, hermana de la vedette, quien reconoció los problemas de salud de Vicky, pero enseguida se arrepintió de haberlos blanqueado.

La hermana de Vicky Xipolitakis dio una entrevista para el programa Mañanísima en la que reconoció haber hablado de más sobre la salud de la vedette. Fue Pampito quien antes de la nota, dijo: “presten atención en la nota porque hay un momento que habla también de su hermana, de Vicky Xipolitakis”.

El panelista explicó: “Ella después hace de alguna manera silencio porque se da cuenta de que está metiendo la pata porque se ve que su hermana le pidió que no lo cuente, pero atención con esta nota”, explicó el panelista.

Y en la entrevista que dio, Stefy cuenta: “ya desde la pandemia que es cuando empezamos el juicio, que tuve que empezar a revivir todo lo que me hizo este asesino y todo lo que él le hizo a mis compañeras y a distintas personas que empezaron a hablar porque se empezaron a animar”.

Y admitió: “Yo también no tenía ganas de hablar. Yo también no quería que se sepa nada de todo esto. Si él me dijo ‘pagame por mi silencio’ cuando yo fui a pasar mi grasita de la pierna a la cola. Yo imagínate hoy tengo que estar hablando porque tengo un veneno en mi cuerpo y no lo quiero hacer”.

En ese sentido, la hermana de Vicky Xipolitakis sumó notablemente angustiada: “Me da miedo, me da angustia, me da vergüenza. Yo soy víctima. Me da vergüenza pero tengo la fuerza de todos”.

“Te duele y recién decías que a tu hermana también”, dijo el cronista, a lo que Stefy reconoció: “sí, hable de más. Me va a…. No sé si lo tenía que decir. Sí tengo muchos dolores que me llegan desde desde la cola hasta la rodilla y de la rodilla hasta el pie”.

Y continuó: “Y acá en la cintura tengo muchísimos dolores. Tuve que aprender a vivir con los dolores. Por la memoria de las víctimas, que ya no están presentes, por las que quedaron acá, las que estamos hoy peleando que se haga justicia, estoy agradecida profundamente al pueblo y a todos los que nos están apoyando”.

Pampito agregó después de la entrevista: “Stefy la menciona a Vicky Xipolitakis. Acá me dice Juan que él fue hacer la cobertura, lo tengo ahora en el control, que la escuchó hablando con las personas que estaban en la marcha de su hermana Vicky, que también se había operado con Lotocki y entonces por eso Juan le pregunta. Ella dice que habló de más, se le escapó”.